Arkansas approva legge aborto più severa in Usa

L'Arkansas approva la legge più restrittiva in Usa sull'aborto e il suo governatore repubblicano Asa Hutchinsos si è già impegnato a firmarla.

Il provvedimento vieta l'interruzione di gravidanza "tranne che per salvare la vita della madre incinta in emergenza medica" e non fa alcuna eccezione in caso di stupro, incesto o anomalia del feto. Chi viola la legge rischia una multa sino a 100 mila dollari e una detenzione sino a 10 anni di prigione.