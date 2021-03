Italia protagonista al Foodex di Tokyo, malgrado pandemia

Dopo la cancellazione dell’anno scorso a causa della pandemia del coronavirus, torna la fiera del settore agroalimentare del Foodex a Tokyo, la più grande di questo tipo in Asia. E’ l'Italia ancora una volta è in prima fila con il padiglione più ampio della manifestazione, ben 1.200 metri quadri, contro i 200 della Francia e gli Stati Uniti. Un successo reso possibile dall'impegno dell'intero Sistema Italia, e la continua luna di miele del popolo del Sol Levante con i prodotti del Made in Italy, come spiega l'Ambasciatore Giorgio Starace, nell’intervista all’ANSA