Usa: matrimonio per MacKenzie Scott, l'ex moglie di Bezos sposa un insegnante

L'ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos e una delle donne più ricche del mondo con un patrimonio stimato in 53 miliardi di dollari, MacKenzie Scott, si è risposata dopo il divorzio dal miliardario americano. Lo ha confermato il marito Dan Jewett, un insegnante di Seattle, sulla pagina che i due hanno sul sito Giving Pledge, un'organizzazione filantropica che incoraggia le persone più ricche del mondo a dedicare la maggior parte della loro ricchezza a cause di beneficenza. Lo riporta la Cnn. Il Wall Street Journal aveva pubblicato la notizia del matrimonio di Scott ieri. La donna ha ricevuto un quarto delle azioni Amazon in seguito al suo accordo di divorzio da Bezos.