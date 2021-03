++ Le Drian, Trattato Quirinale pronto al prossimo vertice ++

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "I rapporti tra Francia e Italia sono eccellenti" e "dopo quello vertice di Napoli del febbraio 2020 è previsto un nuovo vertice, questa volta in Francia, che avrà luogo il prima possibile, tenuto conto della situazione sanitaria. Questo prossimo incontro permetterà, spero, di convalidare il Trattato del Quirinale di cui abbiamo già parlato in divere occasioni, e che dovrebbe poter essere pronto in questa occasione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Jeran-Yves Le Drian, in conferenza stampa alla Farnesina.

"Questo - ha aggiunto - rafforzerà sicuramente il futuro rapporto dei nostri Paesi". (ANSA).