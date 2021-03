Vive in Giappone il koala in cattività più anziano di sempre

Insieme a quelle di uomini e donne, in Giappone, anche le aspettative di vita degli animali sono tra le migliori al mondo. E' il caso di un' esemplare femmina di koala, di nome Midori nello zoo di Awaji, nella prefettura di Hyogo, riconosciuto dal Guinness dei primati come il più anziano in cattività mai vissuto così a lungo: è arrivato alla 'veneranda' età di 24 anni - che equivalgono a circa cento anni della vita di un uomo. Il precedente record apparteneva a un koala in Australia, morto nel 2001 all'età di 23 anni. La vita media di un koala in cattività si aggira introno ai 14 anni, e Midori è nata nel 1997 in Australia, per poi essere stata successivamente spedita allo zoo giapponese come regalo.

Nonostante l'età avanzata, spiega la direzione della struttura, il mammifero marsupiale non presenta anomalie nel proprio stato di salute. Il direttore del complesso di Awaji ha detto che sono in preparazione i festeggiamenti del primato per metà marzo, ringraziando i guardiani dello zoo e tutti i visitatori, e augurando a Midori "una vita più lunga possibile".