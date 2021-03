Khashoggi, Reporters sans frontières: 'Denuncia contro bin Salman in Germania'

Reporters sans frontières ha annunciato di aver presentato una denuncia in Germania per crimini contro l'umanità contro il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed ben Salman, per la sua "responsabilità" nell'assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi e nell'incarcerazione di una trentina di suoi colleghi. Presentata lunedì al Procuratore generale della Corte federale di giustizia di Karlsruhe" per la sua giurisdizione "sui principali crimini internazionali", la denuncia "riguarda la diffusa e sistematica persecuzione dei giornalisti in Arabia Saudita", si legge in un comunicato di Rsf.