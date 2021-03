Gli Usa alla Russia: 'Liberate Navalny subito e senza condizioni'

Gli Usa hanno annunciato sanzioni contro diversi alti dirigenti russi in risposta all'avvelenamento del leader di opposizione russo Alexei Navalny. Le sanzioni, che colpiscono in particolare sette responsabili di alto livello, sono state decise "in stretta collaborazione con i nostri partner della Ue" e sono un "chiaro segnale" inviato a Mosca, ha spiegato un dirigente americano protetto dall'anonimato.

I dirigenti Usa che hanno annunciato le misure non hanno per ora identificato le persone colpite. Le sanzioni sono le prime della presidenza Biden contro la Russia ma probabilmente non le ultime: secondo fonti dell'amministrazione, sono il primo di vari passi del governo Biden "per rispondere a numerosi azioni destabilizzanti".

Le misure Usa contro Mosca includono, oltre alle sanzioni nei confronti di sette dirigenti russi, un'espansione delle sanzioni in base alla legge per il controllo delle armi chimiche e biologiche, nuove restrizioni sui visti e all'export su materiale che potrebbe essere usato per la produzione di agenti chimici e biologici.

"Ripetiamo il nostro appello ad una liberazione immediata e senza condizioni di Alexei Navalny": ha aggiunto un dirigente americano protetto dall'anonimato.

Dietro l'avvelenamento di Navalny c'è il governo di Mosca. Questa la conclusione a cui sono giunti i servizi di intelligence statunitensi.