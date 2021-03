A New York somministrate oltre 2 milioni di dosi di vaccino

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - Sono oltre due milioni le dosi di vaccini contro il Covid somministrati nella città di New York.

Lo annuncia il sindaco Bill de Blasio. La soglia è stata raggiunta a un anno dal primo caso di virus nella Grande Mela.

"Supereremo" il virus "una volta per tutte", dice de Blasio.

