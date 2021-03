Oms: i casi globali salgono per la prima volta da 7 settimane

Nell'ultima settimana, il numero di casi segnalati di Covid-19 è aumentato per la prima volta da sette settimane, dopo 6 settimane consecutive in cui era calato.

Lo ha sottolineato il direttore dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, nel corso di un briefing online. I casi segnalati, ha detto, sono aumentati in nelle Americhe, in Europa, nel Sud-est asiatico e nel Mediterraneo orientale. "Questo è deludente - ha concluso -, ma non sorprendente".