Israele accusa l'Iran dell'attacco alla nave 'Helios Ray'. Teheran nega

Non accenna a diminuire la tensione tra Israele e l'Iran. Oggi il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu accusa Teheran di aver attaccato giovedì scorso la nave di proprieta' israeliana che era nel golfo di Oman. "E' stato l'Iran. E' chiaro", assicura. "L'Iran - aggiunge - è il maggiore nemico di Israele e noi la colpiamo ovunque nella Regione". "Gli iraniani non avranno armi nucleari, con o senza accordo. Questo - dichiara - l'ho detto anche al mio amico Joe Biden".

Immediata la risposta dell'Iran che respinge "fermamente l'accusa" di Netanyahu. "La fonte di questa accusa è la meno credibile che ci sia e questo ne prova la mancanza di validità", afferma il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Saeed Khatibzadeh.

Anche se batte bandiera delle Bahamas, la Helios Ray è di proprietà dell'israeliano Abraham 'Rami' Ungar, uno degli uomini d'affari più ricchi del Paese. Lui stesso aveva riferito alla tv che sullo scafo sono stati rilevati due fori del diametro di un metro e mezzo e che l'equipaggio, che non è israeliano, è rimasto indenne. Una squadra di esperti israeliani di sicurezza è volata a Dubai - dove la nave ha riparato dopo l'esplosione - per esaminare da vicino la situazione.

Secondo analisti militari in Israele, è probabile che la Helios Ray sia stata colpita da missili e che gli autori dell'attacco non intendessero affondarla, ma piuttosto lanciare un messaggio di avvertimento.

"Stiamo considerando - aveva detto un alto ufficiale al sito Ynet - una risposta appropriata. Quanto accaduto non sarà accettato in silenzio". Oggi l'accusa di Netanyahu