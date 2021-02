Usa, una seconda donna accusa Cuomo di molestie sessuali

Sempre più guai per Andrew Cuomo. Una seconda donna, anche lei un'ex assistente del potente governatore di New York, lo accusa di molestie sessuali.

La venticinquenne Charlotte Bennett, come racconta il New York Times, sostiene che Cuomo le abbia piu' volte detto di essere aperto a relazioni sessuali con donne ventenni, facendo quindi chiare allusioni. Il governatore, 63 anni, in una nota al quotidiano nega categoricamente gli episodi. Mentre ancora infuria la polemica sui dati falsi sulle morti per Covid nelle case di cura forniti dal suo ufficio.