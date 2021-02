Il gran ritorno di Trump, 'il leader sono ancora io'

Donald Trump prepara il primo intervento pubblico da quando ha lasciato la Casa Bianca, domenica a Orlando alla kermesse conservatrice del Cpac. L'ex presidente vuole riaffermare la sua leadership nel campo repubblicano e presumibilmente non gli mancherà l'occasione per lanciare un affondo contro Joe Biden.

Il tycoon pensa a un nuovo super Pac per la raccolta di fondi. Una mossa questa per finanziare il suo rientro in politica, ma che potrebbe rappresentare anche un primo passo verso una candidatura alle presidenziali del 2024.

The Donald, che non appare in pubblico dal 20 gennaio scorso, quando lasciò 1600 Pennsylvania Avenue poche ore prima del giuramento di Biden, è pronto a riprendersi il partito. E a lanciare la New America First Agenda, dettando i temi su cui costruire la piattaforma che consenta ai repubblicani sia di riguadagnare terreno in Congresso con le elezioni di metà mandato del 2022, sia di riconquistare la presidenza nel 2024.