La top model Natalia Vodianova nuova ambasciatrice Unfpa

La top model e filantropa 39enne Natalia Vodianova e' stata nominata oggi ambasciatrice di buona volontà dell'Unfpa, l'agenzia Onu per la salute sessuale e riproduttiva. "Per troppo tempo l'approccio della società alle mestruazioni e alla salute delle donne è stato definito da tabù e stigma - ha detto Vodianova - Questo ha minato i bisogni e i diritti più elementari delle donne. Ora è nostra responsabilità ridefinire culturalmente ciò che è normale". "Le mestruazioni sono una normale funzione corporea - ha aggiunto - In qualità di ambasciatore di buona volontà di Unfpa voglio lavorare per costruire un mondo in cui non abbiamo più bisogno di spiegarlo".

Cresciuta in povertà da sua madre in Russia, con una sorellastra affetta da paralisi cerebrale e autismo, Vodianova è un' appassionata sostenitrice dei diritti umani, compresi i diritti riproduttivi e i diritti delle persone con disabilità. Il suo obiettivo e' collegare le industrie di moda e tecnologia con le Nazioni Unite per aiutare a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030. Negli ultimi tre anni la modella e Unfpa hanno ospitato una serie di eventi globali con lo slogan 'Parliamo' per smantellare i tabù e promuovere la salute delle donne e l'uguaglianza di genere.