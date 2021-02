"Sconvolta dall'attacco al convoglio Onu nella Repubblica Democratica del Congo. Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime in questa regione dove la popolazione subisce violenze inaccettabili". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su Twitter che poi in italiano aggiunge: "La nostra vicinanza all'Italia e alle famiglie di Luca Attanasio e di tutte le vittime in questo momento triste".