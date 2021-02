Nucleare: Iran valuta proposta Ue di incontro

L'Iran ha annunciato di aver avuto "discussioni produttive" con il capo dell'Aiea Rafael Grossi da ieri in missione a Teheran. "L'Iran e l'Aiea hanno avuto un dialogo proficuo basato sul rispetto reciproco, il cui risultato sarà diffuso questa sera", ha scritto su Twitter Kazem Gharibabadi, l'ambasciatore iraniano presso l'Agenzia dell'Onu.

Il vice ministro degli Esteri Abbas Araghchi durante un programma tv del sabato sera ha annunciato che "stiamo studiando la proposta del capo della politica estera dell'Ue Josep Borrell su un incontro informale" tra i firmatari dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015: da una parte Stati Uniti, Germania, Cina, Francia e Regno Unito, dall'altra Teheran. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi durante un programma tv del sabato sera.

"Stiamo consultando i nostri partner, comprese Russia e Cina sulla proposta", ha detto il vice ministro aggiungendo insistendo comunque sulla richiesta agli Stati Uniti di "revocare le sanzioni.

In riferimento alla visita ieri a Teheran del capo dell'Aiea Rafael Grossi per discutere la decisione dell'Iran di limitare l'accesso agli ispettori dell'Agenzia a partire da martedì, Araghchi ha detto che la missione non ha cambiato nulla.

"Ridurremo dal 20 al 30 per cento circa le ispezioni", ha ribadito.