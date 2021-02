Somalia: spari a manifestazione opposizione a Mogadiscio

(ANSA) - MOGADISCIO, 19 FEB - Rumore di spari è stato sentito durante una manifestazione dell'opposizione a Mogadiscio, in Somalia, dove è stato dispiegato un ingente numero di forze di polizia. Lo riferiscono testimoni.

La marcia è stata organizzata per protestare per il rinvio delle elezioni. Non è chiaro chi abbia aperto il fuoco ma secondo il testimone Yusuf Mohamed c'è stato "uno forte scambio di colpi" tra le forze di sicurezza e le guardie armate a protezione dei manifestanti. (ANSA).