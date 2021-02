Demolito il Trump Plaza e Casino di Atlantic City

L'ex Trump Plaza Hotel e Casino ad Atlantic City è stato ridotto ad un cumulo di macerie. L'albergo una volta di proprietà di Donald Trump è stato demolito.

La struttura era chiusa del 2014 dopo una serie di fallimenti. Il Trump Plaza Hotel e Casino era situato sul lungomare della città che una volta era l'equivalente di Las Vegas sulla costa orientale degli Stati Uniti, in New Jersey. Fu inaugurato nel 1984 e negli anni d'oro è stato meta di celebrità tra cui Madonna, Muhammad Ali, Oprah, Barbra Streisand, Mick Jagger. Nel 1988 e 1989 ha ospitato WrestleMania IV e V, i pay per view annuali di wrestling.

Il casinò è stato demolito tramite implosione. In puro stile Atlantic City è stata organizzata una cerimonia che ha previsto un'asta per il diritto a detonare il pulsante dell'esplosivo oltre che la vendita di diversi biglietti per assistere alla demolizione.