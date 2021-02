'Condannate Trump, colpevolezza evidente'

"Vi chiediamo umilmente di condannare Donald Trump per il crimine di cui è colpevole in modo schiacciante, perchè se non lo facciamo, se facciamo finta che non sia successo o, peggio, se lo lasciamo senza risposta, chi può dire che non accadrà ancora?": così il deputato dem Joe Neguse ha concluso le argomentazioni dell'accusa nel processo di impeachment, rinunciando alle restanti 4 ore.

Il deputato dem Jamie Raskin, capo dell'accusa nel processo di impeachment, aveva in precedenza elencato le domande che avrebbe fatto a Donald Trump se non avesse rifiutato l'invito ad essere interrogato. "Perchè non tentò di fermare i suoi sostenitori nell'attacco al Congresso non appena lo venne a sapere? Perché attese almeno due ore per mandare aiuti al Capitol? Perché non condannò la violenta insurrezione il 6 gennaio? Se un presidente ha istigato davvero ad una insurrezione violenza, questo vale come un grave crimine o misfatto?". Domande che resteranno senza la risposta dell'interessato.