Iran, pressioni Occidente ci spingeranno a armi nucleari

Le continue pressioni occidentali sull'Iran possono spingere il Paese a cercare armi nucleari. Lo ha detto il ministro dell'Intelligence iraniano, Mahmoud Alavi, citato dall'Isna. "In base alla fatwa del leader Ali Khamenei nei primi anni 2000, la produzione delle armi nucleare è contro la legge della Sharia e in una situazione normale l'Iran non avrebbe alcuna intenzione di procurarsele, ma di ottenere la tecnologia nucleare solo a scopi pacifici", ha aggiunto Alavi.

L'Iran ha più volte respinto le accuse di Usa, Israele e alcuni Paesi della regione di cercare di munirsi di armi nucleari.