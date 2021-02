Gb in morsa neve e gelo per Darcy, disagi nei trasporti

(ANSA) - LONDRA, 09 FEB - La Gran Bretagna è stretta nella morsa di neve e gelo, portati dalla tempesta Darcy che ha causato forti disagi nei trasporti del Paese, dall'Inghilterra fino alla Scozia.

Mentre vengono diffuse le immagini di una Londra imbiancata, la popolazione si prepara per nuove difficoltà, visto che sono in arrivo altre precipitazioni nevose. Vengono segnalate dalla Bbc temperature ampiamente sotto lo zero, in particolare in Scozia, col record di -16 gradi ad Altnaharra, sulle Highlands.

Sino ad ora si registrano punte di 30 centimetri di neve caduta nell'Aberdeenshire e fino a 26 centimetri in alcune parti dell'Inghilterra orientale.

Molte strade sono di difficile percorrenza se non interrotte, in varie parti del Paese, soprattutto in Scozia. Ne risente anche il trasporto ferroviario, con una serie di ritardi su molte linee. National Rail ha consigliato ai passeggeri di verificare eventuali interruzioni prima di intraprendere un viaggio.

Il maltempo ha colpito anche la campagna vaccinale anti-Covid: alcuni centri sono stati chiusi in attesa che le condizioni meteo migliorino. (ANSA).