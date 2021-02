Onu, Capo degli affari umanitari lascia il suo incarico

Il capo degli affari umanitari dell'Onu (Unocha), l'inglese Mark Lowcock, ha annunciato l'intenzione di abbandonare il suo incarico. "Tornerò presto nel Regno Unito per trascorrere più tempo con la mia famiglia. È stato un privilegio lavorare con Unocha e sostenere il segretario generale Antonio Guterres", ha scritto in un tweet.

"Ciò che fanno le agenzie umanitarie è importante, soprattutto per coloro che stiamo cercando di aiutare", ha aggiunto, precisando che resterà nella sua posizione "fino a quando il segretario generale non avrà scelto il mio successore".