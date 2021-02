Iran: 'Pronti a sostenere gli sforzi dell'Onu per la pace nello Yemen'

"L'Iran è pienamente pronto a sostenere ogni ruolo efficace svolto dalle Nazioni Unite per risolvere la crisi nello Yemen, alla luce della difficile situazione nel Paese che deriva dalla guerra imposta e dall'assedio economico". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, incontrando l'inviato speciale dell'Onu per lo Yemen, Martin Griffiths, giunto nelle scorse ore a Teheran per proseguire gli sforzi diplomatici mirati a porre fine al conflitto che dal 2015 insanguina il Paese tra la coalizione guidata dall'Arabia Saudita e le milizie Huthi filo-Teheran.

"La soluzione alla crisi nello Yemen può essere solo politica, non militare", ha aggiunto Zarif, citato dall'Irna.