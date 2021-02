La rivelazione di Biden: 'Sognavo di giocare a football non di essere presidente'

"Quando ero giovane non sognavo di diventare presidente ma di giocare nella Nfl", la lega professionistica del football americano: lo ha confessato Joe Biden nella sua prima intervista televisiva sulla Cbs in occasione dell'evento sportivo dell'anno negli Usa, il Super Bowl.

"Avevo un sogno nel cassetto - ha spiegato - e non era quello di essere presidente degli Stati Uniti, ma pensavo di poter diventare un attaccante della Nfl".

Biden ha giocato a football americano negli anni del liceo in Delaware, e nel 2008 il suo ex coach rivelò al New York Times che Biden era uno dei migliori in squadra, e nel suo ruolo il migliore che aveva mai visto in 16 anni di carriera. Biden poi giocò nella squadra dell'Università del Delaware.