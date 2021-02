Pakistan, tre scalatori risultano dispersi sul K2

Tre alpinisti - l'islandese John Snorri, il pakistano Ali Sadpara e il cileno Juan Pablo Mohr - risultano dispersi sul K2 dove erano impegnati nel tentativo di ascensione alla vetta. Lo riferisce via social Chang Dawa Sherpa che si trova al campo base: "Da più di 30 ore non abbiamo loro notizie e i loro localizzatori Gps sono spenti". Nelle prossime ore è prevista una ricognizione in elicottero da parte dell'esercito pachistano.

Nel tentativo era impegnata anche l'italiana Tamara Lunger che è riuscita a scendere fino al campo base avanzato. Durante la discesa, a causa di una caduta, ha perso la vita il bulgaro Atanas Skatov.