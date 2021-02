Covid: in Israele aumento casi tra bambini e adolescenti

In Israele sono in aumento le infezioni tra i bambini e gli adolescenti. Lo indicano recenti dati del ministero della sanità secondo cui nello scorso gennaio i casi in quelle due fasce di popolazione sono stati più di 50 mila, superiori a quelli registrati in ciascun mese della prima e seconda ondata di coronavirus e che sta mettendo a rischio la ventilata riapertura delle scuole. "Abbiamo ricevuto una lettera dall'Associazione israeliana dei pediatri - ha detto di recente il ministro della sanità Yuli Edelstein citato dal Jerusalem Post - in cui si dice molto preoccupata del tasso di malattia nei giovani studenti. Un fatto a cui non abbiamo assistito nelle precedenti ondate della pandemia". Per questo il governo nei giorni scorsi ha autorizzato la vaccinazione - nell'ambito di quella più generale della popolazione - dei giovani dai 16 anni in su. (ANSA).