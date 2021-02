Usa: nominata la prima afroamericana segretario del Senato

Il leader dei senatori democratici Charles Schumer ha nominato Sonceria Ann Berry segretario del Senato. E' la prima donna afroamericana della storia a ricoprire questo incarico.

Intanto la Camera del Congresso americano ha votato un progetto di bilancio che spiana la strada per l'approvazione del piano di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari messo a punto dall'amministrazione Biden. Ora la risoluzione dovrà essere approvata anche dal Senato. La mossa è stata decisa per evitare l'ostruzionismo dei repubblicani. Fu la stessa che questi ultimi adottarono nel 2017 per approvare la riforma delle tasse di Donald Trump.

I repubblicani della Camera hanno votato a favore della deputata Liz Cheney perché mantenga la sua carica in Congresso nonostante abbia votato a favore dell'impeachment di Donald Trump. Il voto però ha messo in evidenza la spaccatura all'interno del partito tra l'ala pro-Trump e coloro che sono contrari all'ex presidente.