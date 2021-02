Birmania:Italia condanna arresti e chiede rilascio Suu Kyi

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "L'Italia condanna fermamente l'ondata di arresti in Myanmar e chiede l'immediato rilascio di Aung San Suu Kyi e di tutti i leader politici arrestati". Lo si legge in una nota della Farnesina.

"La volontà della popolazione è chiaramente emersa nelle ultime elezioni e va rispettata. Siamo preoccupati per questa brusca interruzione del processo di transizione democratica e chiediamo che venga garantito il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali". (ANSA).