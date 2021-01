Scampato Shoah si vaccina, virale foto con numero su braccio

(ANSA) - TEL AVIV, 29 GEN - La foto di un sopravvissuto alla Shoah di 93 anni, con il numero tatuato ad Auschwitz sul braccio, mentre riceve la sua prima vaccinazione contro il covid sta diventando virale in rete. Pubblicata dal figlio su Twitter, è stata ripresa dai media internazionali tra cui Bbc e Jewish News.

Herschel Herskovic - sopravvissuto al campo di sterminio e alle famigerate marce della morte - di recente è stato colpito dal covid superandolo ed è poi stato vaccinato da una giovane infermiera militare dell'esercito britannico, Maddy Oliver.

La foto di Herscovic - che ha perso durante la Shoah numerosi parenti ed è cieco - è stata postata dal figlio David sul suo profilo 'ifyoutickleus': "Dall'oscurità alla luce. Il soldato Maddy Oliver sta vaccinando mio padre nello stesso braccio dove 76 anni fa il suo numero fu tatuato ad Auschwitz". David conclude il post ricorrendo ad una frase di Esodo 6 quando l'Eterno parla a Mosè spingendolo a lasciare la schiavitù in Egitto con la promessa: "Ed io vi redimerò con braccio steso".

Secondo i recenti dati diffusi dall'Ufficio statistico centrale di Israele nel 2020 sono stati circa 900 i sopravvissuti uccisi dal covid con un tasso di mortalità del 17% rispetto ai circa 5.300 di loro colpiti. Per questo la responsabile del ministero per la Diaspora Omer Yankelevic (Blu Bianco) ha annunciato un piano per la vaccinazione di tutti i sopravvissuti alla Shoah sia in Israele sia all'estero. "80 anni fa - ha scritto su twitter - il virus dell'antisemitismo ha minacciato di distruggere il popolo ebraico. Per quella epidemia non c'erano vaccini. Oggi abbiamo il diritto di venire in aiuto di quanti hanno vissuto quell'inferno e di fornire loro la difesa dal coronavirus. E' per noi un obbligo di carattere morale". (ANSA).