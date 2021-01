Polonia: entra in vigore il bando quasi totale dell'aborto

Una controversa sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto entrerà in vigore da oggi, ha reso noto il governo in un annuncio. "La sentenza sarà pubblicata sul Journal of Laws", ha affermato su Twitter il centro informazioni del governo.

Il gruppo di protesta 'Women's Strike' si prepara a scendere in piazza questa sera dopo che la Corte Costituzionale ha chiarito una sentenza che vieta l'aborto. Il tribunale ha pubblicato una giustificazione di quanto deciso lo scorso ottobre per rafforzare quella che era già una delle leggi più severe dell'Unione europea sull'interruzione della gravidanza. "Ci vediamo oggi davanti alla Corte costituzionale alle 18:30", scrive su Facebook Women's Strike. Secondo il chiarimento di 154 pagine del tribunale, l'aborto è ammissibile se c'è un'alta probabilità di danni irreversibili o letali al feto, se la vita della madre è in pericolo e nei casi di incesto e di stupro.