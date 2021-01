Covid: pacco sospetto in impianto partner AstraZeneca

Evacuazione precauzionale, oggi, a causa di un presunto pacco sospetto, nella sede dell'impianto di un'azienda partner di AstraZeneca in Galles, nel Regno Unito, impegnato nella produzione di dosi di vaccino anti Covid.

L'impianto, che fa capo alla Wockhardt UK, è stato "parzialmente evacuato del personale presente", hanno precisato fonti di polizia citate dai media locali, in seguito a un allarme lanciato in mattinata: allarme su cui sono state immediatamente avviate indagini e controlli. Al momento, tuttavia, nessun pericolo risulta confermato.