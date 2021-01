Impeachment al Senato, 'Trump minaccia per democrazia'

L'articolo per l'impeachment di Donald Trump, inviato dalla speaker della Camera Nancy Pelosi, è arrivato in Senato dove il deputato Jamie Raskin, che guida l'accusa, lo ha letto. L'ex presidente è accusato di "istigazione all'insurrezione" per i drammatici fatti dell'assalto al Congresso del 6 gennaio e viene definito "una minaccia per la democrazia". Il processo inizierà la settimana dell'8 febbraio, sarà il quarto della storia Usa e il secondo per Trump. Domani il giuramento dei senatori come giurati.

Per la prima volta Joe Biden ha commentato il processo.

"Penso che vada fatto", ha detto il presidente Usa alla Cnn, ammettendo che questo potrebbe ritardare l'attuazione della sua agenda e la conferma dei suoi membri del governo in Senato: "Ma - ha aggiunto - sarebbe stato peggio se questo non fosse accaduto".