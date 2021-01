Biden telefona a Putin

Joe Biden ha chiamato il leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki.

Nel loro colloquio i due leader hanno discusso tra l'altro, secondo la Casa Bianca, del rinnovo del trattato Start sugli arsenali nucleari, delle interferenze russe sulle elezioni Usa, dei cyber attacchi di Mosca, dell'Ucraina, delle presute 'taglie' per l'uccisione di soldati americani in Afghanistan. Biden ha espresso a Vladimir Putin la sua preoccupazione per l'avvelenamento dell'oppositore Alexiei Navalny e che gli Usa sostengono l'Ucraina di fronte "all'aggressione russa". Putin è favorevole ad una "normalizzazione" delle relazioni con gli Stati Uniti di Joe Biden: lo riferisce il Cremlino dopo la telefonata tra i due presidenti.