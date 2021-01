Covid: Biden firma decreti per aiuti alimentari ed economici

Joe Biden dedicha la giornata all' 'economic relief' firmando due ordini esecutivi per fornire aiuti immediati alle famiglie più in difficoltà nella pandemia e per allargare le protezioni di sicurezza per i lavoratori federali. Lo anticipano i media Usa.

Il primo estende i programmi alimentari per le famiglie a basso reddito e i bambini e mira a garantire che chi è rimasto senza lavoro continui a ricevere l'indennità di disoccupazione se decide di rifiutare un nuovo lavoro che potrebbe mettere a rischio la sua salute.

Il secondo punta a ripristinare i diritti della contrattazione collettiva e a promuovere il salario minimo di 15 dollari per i dipendenti federali.

Allo stesso tempo, il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha reso noto di aver fatto un giro di telefonate tra le varie capitali alleate. Lo riportano i media americani. In particolare Sullivan si sarebbe sentito con i colleghi di Francia, Germania, Regno Unito e Giappone e avrebbe parlato con loro dei piani del neopresidente americano Joe Biden per rafforzare le alleanze.