Usa: @Potus segue 12 persone, inclusa Chrissy Teigen

L'account Twitter @Potus di Joe Biden segue 12 persone: undici della Casa Bianca e la star Chrissy Teigen, la moglie di John Legend. Teigen ha chiesto a Biden di seguirla in un tweet notando come l'ex presidente Donald Trump l'aveva bloccata dal 2017. "Buongiorno @joebiden sono stata bloccata dal presidente per quattro anni, può seguirmi", ha twittato Teigen.Una richiesta che @Potus ha accettato. La moglie di Legend è rimasta piacevolmente colpita: "posso finalmente vedere i tweet del presidente e probabilmente non saranno instabili".