Navalny, la procura di Mosca: 'Bloccare l'accesso ai siti a favore delle proteste'

L'ufficio del procuratore generale della Russia ha chiesto di limitare l'accesso ai siti che invitano a partecipare "ad azioni illegali il 23 gennaio", ovvero le manifestazioni chieste da Alexei Navalny. Lo riporta RIA Novosti citando il servizio stampa del dipartimento. "Sono state fatte richieste al Roskomnadzor - l'autorità russa per le telecomunicazioni - per limitare l'accesso alle informazioni illegali. Le persone che invocano azioni illegali sono state avvertite di non infrangere la legge", recita la nota. La procura generale ha aggiunto che le forze dell'ordine sono "concentrate sull'adozione di misure preventive" e, se ci sono i presupposti, sul comminare agli autori "sanzioni amministrative".

Intanto la portavoce dell'oppositore russo, Kira Yarmish, pubblicando su Twitter uno screenshot della pagina sui dati di YouTube, fa sapere che la video-inchiesta di Navalny sul palazzo segreto di Vladimir Putin da oltre 1,1 miliardi di euro è stata vista da 40 milioni di utenti in meno di 48 ore.