Iraq: kamikaze si fanno esplodere nel centro di Baghdad, 31 le vittime

Due kamikaze si sono fatti esplodere questa mattina nel centro della capitale irachena Baghdad: lo ha reso noto l'Esercito iracheno. L'attentato è avvenuto in piazza Tayaran, poco lontano da piazza Tahrir, epicentro da circa un anno e mezzo delle proteste antigovernative contro il carovita e la corruzione. Sale a 31 morti e circa 80 feriti il bilancio: lo riferisce il direttore della protezione civile irachena, il generale Kazem Selman, citato dalla tv irachena governativa al Iraqiya.

Le autorità irachene hanno accusato l'Isis di esser dietro al duplice attentato. Il generale Selman ha affermato che finora non ci sono state rivendicazioni dell'attacco, compiuto da due kamikaze, ma che "l'attentato ricorda per modalità ed esecuzione quelli compiuti dall'Isis". Era dal giugno del 2019 che il centro di Baghdad non veniva colpito da attacchi dinamitardi e suicidi di questo tipo. L'Isis era stato dichiarato sconfitto militarmente in Iraq nel dicembre del 2017.