Inauguration Day - TUTTI I VIDEO

Tra poche ore al via il nuovo corso del democratico Joe Biden con il giuramento e la cerimonia di insediamento. Donald Trump e Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca a bordo del Marine One che li porterà alla base militare di Andrews per una cerimonia di addio e raggiungere la loro residenza di Mar-a-Lago sull'Air Force One. "Abbiamo tagliato le tasse, abbiamo snellito la burocrazia. Abbiamo centrato molti obiettivi", ha detto il tycoon. "E' stato un grande onore essere la vostra First Lady", ha detto Melania.

Usa, il giorno dell'insediamento di Biden: cosa succede ora per ora

Biden si commuove nell'ultimo discorso prima del giuramento

Trump: "Facciamo i nostri migliori auguri alla nuova amministrazione"

Il congedo di Melania, la First Lady riluttante

Amanda Gorman: la poetessa al giuramento di Biden

Joe e Jill Biden alla messa nella cattedrale di San Matteo

Trump sale sull'Air Force One per l'ultima volta da presidente

Trasloco alla Casa Bianca, Trump fa le valigie e la First Lady "dirige i lavori"