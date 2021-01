Migranti, Onu: '43 morti in un naufragio in Libia'

L'Onu riferisce di un naufragio in Libia nel quale 43 persone hanno perso la vita. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati si dicono "profondamente rattristati" per il naufragio avvenuto ieri al largo delle coste della Libia - "il primo del 2021 nel Mediterraneo centrale" - costato la vita ad "almeno 43 persone". Sono 10 i migranti tratti in salvo dopo il naufragio della loro imbarcazione.

Su Twitter la rete di volontari Alarm Phone scrive di una barca con a bordo 53 migranti che si è capovolta al largo delle coste di Zuara, in Libia. "Siamo tristi e arrabbiati. Unione europea, smetti di uccidere le persone con le tue frontiere", denuncia l'organizzazione.