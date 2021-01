Navalny, Cremlino: 'Non badiamo ad appelli sulla liberazione'

Mosca non prenderà in considerazione le sollecitazioni giunte da vari Paesi stranieri per il rilascio di Navalny dato che si tratta di "un affare interno della Russia", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Il Cremlino non teme le manifestazioni a sostegno di Alexey Navalny ma ritiene che tali appelli debbano essere analizzati dal punto di vista legale, ha affermato inoltre Peskov, citato da Interfax. Peskov ha aggiunto che il Cremlino è rimasto "turbato" dalla richiesta di Navalny di inscenare proteste "illegali" dopo che ieri gli è stato ordinato di stare in carcere per 30 giorni.