Usa: rubò laptop a Pelosi, 'voleva venderlo ai russi'

Gli uomini dell'Fbi indagano su una donna che il 6 gennaio è stata immortalata dalle immagini tra i rivoltosi entrati in Congresso e che avrebbe rubato un laptop dall'ufficio della speaker della Camera Nancy Pelosi.

Secondo la segnalazione di un conoscente la donna, residente in Pennsylvania, avrebbe quindi tentato di spedire il personal computer a un amico in Russia, con l'intento di venderlo poi all'intelligence di Mosca.