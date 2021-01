Usa: eseguita l'ultima condanna a morte federale dell'era Trump

L'amministrazione Trump ha eseguito nelle prime ore di sabato, solo cinque giorni prima dell'inaugurazione del presidente eletto Joe Biden, la sua 13/a ed ultima condanna a morte di un detenuto in un carcere federale: Dustin Higgs, un afroamericano di 48 anni, è stato giustiziato con un'iniezione letale nel penitenziario di Terre Haute, in Indiana. Lo riportano i media internazionali.

Higgs era stato condannato a morte per l'uccisione di tre donne nel 1996 in Maryland ed è deceduto all'1:23 di sabato ore locale (le 7:23 in Italia). L'uomo è il terzo detenuto del carcere Terre Haute ad essere giustiziato questa settimana. Sotto la presidenza Trump il dipartimento di Giustizia americano ha ripreso le esecuzioni federali l'anno scorso dopo una pausa di 17 anni. La Corte suprema americana aveva dato ieri il disco verde all'esecuzione, bocciando così la decisione di un tribunale che ne aveva ordinato la sospensione poiche' Higgs era malato di Covid e con i suoi polmoni danneggiati dal virus avrebbe probabilmente sofferto in modo eccessivo al momento dell'esecuzione. Prima di Higgs nello stesso carcere erano stati giustiziati Corey Johnson (ieri) e Lisa Montgomery (mercoledì), la prima donna ad essere messa a morte in 70 anni.