Navalny, il servizio penitenziario russo: 'Obbligati ad arrestarlo'

Appena metterà piede in Russia, Alexei Navalny sarà arrestato. Lo fa sapere il Servizio Penitenziario Federale russo. Interpellato da Interfax, ha detto che, tenendo conto delle "violazioni dolose" compiute da Navalny al regime di pena sospesa, essendo "guidato dal principio d'inevitabilità della responsabilità e dai requisiti delle leggi, uguali per tutti i cittadini senza eccezioni, è obbligato a prendere tutte le azioni per trattenere Navalny fino alla decisione del tribunale di sostituire la sospensione della pena con una vera e propria sentenza".