Covid: Usa richiederanno test a viaggiatori internazionali

Gli Stati Uniti si apprestano a richiedere a tutti i passeggeri di compagnie aeree internazionali di presentare il risultato negativo del loro test sul Covid effettuato prima di partire. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il Centers for Disease and Control Prevention dovrebbe annunciare l'obbligo nelle prossime ore. La disposizione dovrebbe entrare in vigore il 26 gennaio.