Ivanka vuole andare all'insediamento di Biden, Trump è infuriato

Ivanka Trump, la figlia-consigliera di Donald Trump, ha manifestato la volontà partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden per salvare le sue aspirazioni politiche. Un'ipotesi - riportano i media americani - che ha mandato su tutte le furie il padre Donald Trump: "E' un insulto", avrebbe reagito il presidente. Alcune fonti riferiscono che Trump avrebbe detto alla figlia che una sua partecipazione alla cerimonia le costerebbe migliaia di voti e sarebbe la "peggiore decisione della sua vita".



"I passi verso un possibile impeachment stanno causando una rabbia terribile e sono "assolutamente ridicoli", ha detto Donald Trump, prima di partire per il Texas. "Non vogliamo alcuna violenza", ha aggiunto.