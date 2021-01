Usa, alla Camera l'articolo per l'impeachment: 'Incitamento all'insurrezione'

I dem hanno presentato formalmente alla Camera l'articolo per l'impeachment di Donald Trump per aver incoraggiato l'assalto dei suoi manifestanti a Capitol Hill, che ha causato cinque morti e diversi feriti. Il capo di imputazione e' uno solo: incitamento all'insurrezione. Le quattro pagine del documento fanno riferimento alle sue false dichiarazioni di vittoria contro Joe Biden, alle sue pressioni sui dirigenti della Georgia per ribaltare l'esito del voto in quello Stato e il comizio in cui ha incoraggiato i suoi fan ad attaccare Capitol Hill.

I dem alla Camera hanno chiesto il consenso per una risoluzione che chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25esimo emendamento della costituzione per rimuovere Donald Trump ma le obiezioni dei repubblicani costringono la House a metterla al voto domani. I dem avevano chiesto al Grand Old party il consenso di portare immediatamente la risoluzione in aula per il dibattito ma i repubblicani si sono opposti con un voto orale. I democratici hanno quindi annunciato che domani chiederanno un voto registrato sulla stessa risoluzione, che concede 24 ore di tempo a Pence per fare ricorso al 25/mo emendamento.