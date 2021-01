Harry e Meghan dicono addio ai social network

Harry e sua moglie Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, hanno abbandonato i social media e non intenderebbero più usare piattaforme come Twitter o Facebook, secondo quanto riporta il Sunday Times. Una fonte vicina alla coppia citata dal quotidiano ha fatto sapere che i due "non hanno intenzione" di utilizzare i social media per la loro nuova Archewell Foundation e che è "molto improbabile" un ritorno sulle piattaforme a titolo personale. La coppia sarebbe delusa "dall'odio" incontrato sui social network.