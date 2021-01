Tempesta di neve Filomena travolge la Spagna, allerta rossa

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Allerta rossa in tutta la Spagna per la tempesta Filomena che sta portando neve e gelo. A Madrid, una delle zone più colpite, sono previsti 20 centimetri di neve nelle prossime 24 ore. La nevicata cominciata la scorsa notte nella capitale spagnola è, secondo i media locali, la più forte degli ultimi 40 anni. E le temperature potrebbero scendere fino a -12 gradi.

Alcuni parchi della città sono stati chiusi per precauzione e diverse auto sono rimaste bloccate in autostrada per ore.

(ANSA).