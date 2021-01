Parte per le Seychelles a caccia di un tesoro da 130 milioni di dollari

Un uomo alla ricerca di un bottino da 130 milioni di dollari, John Cruise-Wilkins, si è stabilito alle Seychelles per portare a termine la missione iniziata dal suo defunto padre Reginald: trovare il tesoro di un pirata francese del XVII secolo. La storia è raccontata dalla Cnn, che ha intervistato Cruise-Wilkins, fiducioso dell'esistenza di un bottino sotto un tratto di strada a nord di Mahé, l'isola principale dell'arcipelago.

Reginald entrò in possesso delle carte del pirata La Buse e sbarcò in questo angolo delle Seychelles con la convinzione di trovare una fortuna sepolta da quasi tre secoli. Ora è la volta del figlio John, che deve però fare i conti con le norme del governo su dove e come scavare.