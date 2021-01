Usa: per Biden team Secret Service con agenti di fiducia

Il Secret Service cambierà il team per proteggere il presidente Joe Biden, inserendo agenti a lui familiari dai tempi in cui era vicepresidente e quindi di fiducia. Lo riportano i media Usa.

Cambiamenti del genere sono comuni durante il periodo della transizione ma ora ci sono maggiori preoccupazioni che alcuni agenti della scorta siano politicamente alleati con Donald Trump. Come quelli che hanno invitato i loro colleghi a non indossare la mascherina, mettendo a rischio la salute propria e degli altri. (ANSA).