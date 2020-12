Studio Cina, a Wuhan ci furono 500mila casi, non 50mila

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Potrebbero essere stati quasi 500.000 gli infettati da Covid-19 a Wuhan, 10 volte più dei casi ufficiali, fermi poco sopra i 50mila. Lo rivela uno studio del Chinese Center for Disease Control and Prevention (Cdc), citato dalla Cnn.

Su un campione di 34.000 persone, il Centro ha rilevato infatti un'incidenza di presenza di anticorpi del 4,43%. In altre città della regione di Hubei il tasso è dello 0,44%. Wuhan ha una popolazione di 11 milioni di persone. (ANSA).